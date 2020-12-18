Ankara Büyükşehir Belediyesinden aylık 100 liraya kiralık konut
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden aylık 100 liraya kiralık konut

18.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.12.2020 15:31
Ankara Büyükşehir Belediyesinden aylık 100 liraya kiralık konut

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal konut projesi kapsamında, yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 100 liraya kiralık konut verileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal konut projesi kapsamında, yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü vatandaşlara aylık 100 liraya kiralık konut verileceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yenilenen Mamak Eserkent Sosyal Konutları'ndaki 1+1 400 konutun kiraya verilmesi için başvurular alınmaya başlandı.

Aylık 100 liraya kiraya verilecek konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşlara, ekonomik durumu iyi olmayan yeni evli çiftler ile 65 yaş üstü olma şartı getirildi.

Konutlarda ikamet etmek isteyen vatandaşların aylık gelirinin 3 bin TL'yi geçmemesi ve eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartı aranacak.

Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında bulunan Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığına gelerek ya da www.ankara.bel.tr adresinden form doldurarak başvuruda bulunabilecek.

Başvuruda bulunanların, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak koşuluyla ikametgahlarının en az 6 aydan beri Ankara'da olduğunu belgelemesi istenecek.

Başvuru yapanlar, kriterleri karşılayıp karşılamadıklarının değerlendirilmesinin ardından noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle evlerine taşınabilecek.

Kiralık konut başvuruları, 15 Ocak 2021'e kadar devam edecek. Başvurular hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar (0312) 507 26 33 numaralı telefon ve Başkent 153 ile iletişime geçebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 15:35:36. #1.14#
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