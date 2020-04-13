Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması
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Kahramankazan, Çankaya, Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Başkent'in birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları hızlandırıldı.

13.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:10
Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

ANKARA - Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte Başkent'in birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve çizgi çalışmaları hızlandırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Çankaya, Elmadağ ve Kahramankazan'da yoğun bir şekilde asfalt ve yeni yol açım çalışması gerçekleştiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in tüm ilçelerinde asfalt serim çalışmalarına hız verdi. Asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte şehrin birçok noktasında asfalt serim, yol genişletme ve yeni yol açımı çalışması başlatan Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te kesintisiz trafik akışını sağlamak ve trafik yoğunluğunu azaltmak için 7/24 çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Çankaya Beştepe Mahallesi Oruç Reis Caddesi'nde 350 metre Bütümlü temel ve Binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Çankaya Yaşamkent Mahallesi Dumlupınar Bulvarı köprü yan yol genişletme 120 metre Bütümlü Temel ve Binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Etimesgut Fatih Sultan Mahallesi 2427. Cadde ile Yaşamkent Köprülü Kavşak bağlantısı 150 metre Bütümlü temel ve Binder asfalt ve yol çizgi çalışmasını, Mamak Battalgazi Mahallesi Selçuk Caddesi uzunluk 1 kilometre ve 2 metre asfalt-çizgi çalışmasını, Gölbaşı Şafak Mahallesi Tek Yol Caddesi 150 metre asfalt ve çizgi çalışmasını, Kahramankazan Saray Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı 1 kilometre asfalt ve çizgi çalışmasını ve Kahramankazan Saray Mahallesi 346. Cadde 300 metre asfalt ve çizgi çalışmasını tamamladı.

Yeni yollar yapılıyor

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; Kahramankazan Saray Mahallesi 222140-3530 adalar arası 2 bin 600 metre uzunluğunda imar yolu açım çalışmasının 450 metresini tamamlarken, kalan kısmı için çalışmalara devam ediyor; Çankaya Yaşamkent Mahallesi 3250. Cadde'de 2 kilometre 700 metre asfalt çalışmasını tamamlarken, 2 kilometre 100 metre asfalt serimi çalışmasına iki serim ekibiyle devam ediyor; Elmadağ Bülent Ecevit Caddesi - Arif Çalış Caddesi - Şehit İbrahim Göçen Caddesi olmak üzere toplam 3 kilometre 300 metre Bütümlü Temel çalışmasını tamamlarken, Binder çalışmasını ise sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden asfalt çalışması

Kaynak: İHA

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