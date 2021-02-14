Ankara Büyükşehir Belediyesinden "Arıcılık Akademisi"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, arıcılığın geliştirilmesi, bal üretiminin artırılması ve başkent balının dünyaya tanıtılması için Kahramankazan'da Arıcılık Akademisi kuracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentte Arıcılık Akademisi kurulması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile iş birliği protokolü imzaladı.

Protokol kapsamında yerli üreticilere arıcılık hakkında uzman akademisyenler tarafından hem teorik hem de pratik eğitimler verilecek.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesine ait Kahramankazan Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde kurulacak akademi ile arıcılık mesleğinin sürdürebilirliğine katkı sağlanacak.

Arıcılık yapmak isteyenlere modern arıcılık teknikleri kovan başında uygulamalı olarak gösterilecek ve doğal bal, polen ve propolis üretim tekniklerinin yanı sıra eğitimlerde arı yaşamı ve biyolojisi, koloni bakımı ve yönetimi, arı hastalıkları, ana arı üretimi, arı ürünleri üretimi, arıcılık ekipmanları, regülasyonlar, nektarlı bitkiler gibi çeşitli konular teorik ve uygulamalı olarak anlatılacak.

Yetiştiricilerin, Arıcılık Akademisinden yararlanabilmeleri için her türlü lojistik hizmet, ulaşım, eğitim materyali ve duyurular, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanacak.

"Ekonomik olarak elde edilen ürünler oldukça değerli"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Erol Gündüz, imza töreninde yaptığı konuşmada, Ankara'daki yerli üreticilerin yanında olacaklarını ve arıcılığın geliştirilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan da arıdan elde edilen ürünlerin çok önemli olduğunu belirterek, "Ekonomik olarak elde edilen ürünler oldukça değerli. Bal haricinde de çok sayıda ürün var. Propolis, polen gibi ürünlerin kaliteli bir şekilde üretilmesi, üreticinin bilinçlendirilmesi için yapılan bu protokol önemli." ifadelerini kullandı.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise şunları kaydetti:

"Başkentimizde üniversitemizle birlikte böyle bir adım atılmasını önemsiyoruz. Bu noktada belediyemize ve sizlere teşekkür ederiz. Arıcılarımızın ve üreticilerimizin eğitime ihtiyacı var. Ankara'daki üreticilerimizi hem eğiteceğiz hem de arı ürünlerini dünyaya pazarlayacak şekilde tüketicilerle buluşturacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün de şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'da bulunan arıcılarımızın pazarla direkt olarak ilişkilendirilmesi, kaliteli ve sağlıklı arı ürünlerini üretmelerini sağlamak amacıyla bir eğitim merkezi oluşturulması çabası içerisindeyiz. Bunu yaparken de yerel yönetim olarak iş birliği protokolü bizim için de bulunmaz bir nimet. Elimizden gelen gayret, çaba ve desteği vermeye devam edeceğiz. Arıcılığın gelişmesi için bir plan, program ve hedef doğrultusunda iyi bir başlangıç oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe