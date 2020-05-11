Ankara Büyükşehir Belediyesinden "19 Mayıs" temalı resim yarışması
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Ankara Büyükşehir Belediyesinden "19 Mayıs" temalı resim yarışması

Ankara Büyükşehir Belediyesinden
11.05.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:28

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentteki lise öğrencilerine yönelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı temalı resim yarışması düzenliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentteki lise öğrencilerine yönelik 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı temalı resim yarışması düzenliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışmaya katılmak isteyen başkentli lise öğrencileri, yaptıkları resimlerin fotoğraflarını çekip "kulturetkinlikleri@ankara.bel.tr" adresine e-posta göndererek yarışmaya katılabilecek.

Yarışmaya, Ankara il sınırları içerisinde ikamet eden lise seviyesindeki öğrenciler yalnızca bir eserle başvurabilecek. Resimler, 35x50 cm ölçülerinde standart resim kağıdına veya tuvale suluboya, kuru boya, guaj boya, pastel boya veya yağlı boya ile yapılacak.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Seçici Kurul tarafından 19 Mayıs'ta sonuçları açıklanacak yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödüller verilecek.

Bu kapsamda, birinci seçilen resmin sahibine cep telefonu, ikinciye dağ bisikleti, üçüncüye ise akıllı saat hediye edilecek. Ayrıca, yarışmada ödül kazanan ve seçici kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından uygun görülen yerlerde sergilenebilecek.

Ankara Kent Konseyi iş birliği ile düzenlenen yarışmaya, 15 Mayıs 2020 gece yarısına kadar başvuruda bulunulabilecek.

Kaynak: AA

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