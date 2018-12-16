Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Sıfır Atık Projesi" Dönemi

Ankara Büyükşehir Belediyesince "Sıfır Atık Projesi" kapsamında son üç ay içerisinde 8 buçuk ton atık kağıdın geri dönüşümü sağlanarak 136 ağacın kesilmesi önlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan "Sıfır Atık Projesi"nin üç ay önce belediyenin ana hizmet binasında hayata geçirilmesiyle, atık dönüşüm üniteleriyle çöplerin toplanarak hem ülke ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlandığı belirtildi.

Projeyle üç ayda toplanan 8 buçuk ton kağıt sayesinde 136 ağacın kesilmesinin önüne geçildiği aktarılan açıklamada, "Kent Estetiği Daire Başkanlığı Atık Koordinasyon Şube Müdürlüğü verilerine göre atıkların geri dönüşümü sayesinde israfın da önüne geçildi. Sıfır Atık Projesi uygulaması ile bu süreçte bin 310 kilogram kartuş-toner, 150 kilogram floresan, 30 kilogram atık pil, 2 bin 460 kilogram plastik, bin 700 kilogram cam, 880 kilogram metal atığı ayrı olarak toplandı." ifadelerine yer verildi.

Proje sayesinde toplanan metal atıklar geri kazanılarak elektrik enerjisinden de tasarruf edildiği, geri dönüşümde toplanan cam atıklar ile de 170 litre petrolden tasarruf sağlandığı bildirildi.

Belediyenin ana hizmet binasında proje ile köklü değişimler yapılarak 2 bin 361 çöp kutusunun kaldırılıp yerine atık türlerine göre belirlenen 860 atık geri dönüşüm ünitesi yerleştirildiği, ayrıca en az 3 bin 500 kişinin çalıştığı 23 katlı ana hizmet binasının her katına yerleştirilen farklı renklerdeki "kağıt, organik, plastik, cam, metal, geri dönüşmeyen evsel atık" üniteleri ve "pil toplama" kumbarasıyla da çöplerin depolama alanına gitmeden kaynağında ayrıştırıldığı kaydedildi.