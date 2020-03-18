Ankara Büyükşehir Belediyesinde 'Kriz Yönetimi Merkezi' kuruldu Ankara Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında olası kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla "Kriz Yönetimi Merkezi" oluşturuldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında olası kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla "Kriz Yönetimi Merkezi" oluşturuldu. Kaynak: Dunya.com