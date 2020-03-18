Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Kriz Yönetimi Merkezi" kuruldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Kriz Yönetimi Merkezi" kuruldu - Haber
Sekreter, Ankara, ASKİ, Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Kriz Yönetimi Merkezi" kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında olası kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla "Kriz Yönetimi Merkezi" oluşturuldu.

18.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:52
Ankara Büyükşehir Belediyesinde

Ankara Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında olası kriz anında oluşabilecek her türlü ihbar, şikayet ve talepleri karşılamak amacıyla "Kriz Yönetimi Merkezi" oluşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu başkanlığında kurulan Kriz Yönetimi Merkezi'nde, EGO ve ASKİ Genel müdürleri ve daire başkanları yer alıyor.

Olası kriz anında "ALO153"e ve kriz destek masalarına gelen bütün ihbar, şikayet ve talepler Kriz Yönetimi Merkezi'ne iletilecek. İlçelerde ve kırsal alanlarda da hizmet verebilmek için muhtarlarla iş birliği yapılacak.

Bu süreçte yapılacak dezenfeksiyon işlemleri de belirlenen plana göre eksiksiz ve etkin şekilde devam ettirilecek. İl çapında tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla krize ilişkin koordinasyon sağlanacak.

Vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için "B Planı"nı da hazırlayan Kriz Yönetimi Merkezi, olası ihtiyaç anında muhtelif yerlere yemek çadırları kuracak.

Çadırların kurulumu İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığınca, ekmek ihtiyacı Halk Ekmek Fabrikası tarafnıdan, yemek ise EGO ve BELPA mutfaklarından karşılanacak. Tüm malzeme miktarları ve stoklar Kriz Yönetimi Merkezi'ne bildirilecek.

Kriz Yönetimi Merkezi'nin kararlarını uygulamak için de ayrıca "Sağlık ve Hijyenik Malzemelerinin Temini ve Dağıtımı", "Gıda Yardım", "Ekmek ve Yemek Dağıtımı", "Ulaşım", "Evde Bakım ve Yaşlı Yardım", "Stok ve Depolar", "Güvenlik", "Psikolojik Destek", "Basın" ile "Bilişim ve İletişim" masaları kuruldu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Trump 'Çin virüsü' dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım Haber
Trump "Çin virüsü" dedi ve ekledi: Çok önemli bilgiler açıklayacağım
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak Haber
Kritik toplantı öncesi konuştu: Ciddi ekonomik sonuçları olacak
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü Haber
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak Haber
Hadise'nin en acı günü! Koronavirüs nedeniyle cenazeye katılamayacak
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı Haber
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Koronavirüs vaka sayısı arttı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor Haber
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Polis her yerde bu kişiyi arıyor
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Türkiye'nin en eski kolonyacılarından olan markanın başındaki isim Cumhurbaşkanı'yla yaptığı konuşmayı anlattı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına...
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
ABD, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına bin dolar verecek
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
İTÜ'de 90 dakikada koronavirüsü tespit eden cihaz geliştirildi
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Koronavirüs sonrası bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına talep arttı
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla 'Çanakkale Türküsü'nü söyledi
Tulum sanatçısı Taksim Meydanı'nda vatandaşlarla "Çanakkale Türküsü"nü söyledi
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan süreçten geçer
Harvard'lı Türk profesörden aşı açıklaması: Virüs kendi seyrinde devam ederse Türkiye'de 40 milyon insan...
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Meslek liseleri koronavirüs sonrası dezenfektanın ardından maske üretimine de başlayacak
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Boris Johnson'ın babası, oğlunun sosyal izalasyon çağrısına meydan okudu
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Tink Okulları, koronavirüs nedeniyle herkese ücretsiz online eğitim verecek
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Galatasaray, koronavirüs nedeniyle evden çalışma düzenine geçti
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir: Hedef, liglerin Haziran sonuna kadar bitirilmesi
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Son Dakika: BDDK kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanıdı
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
Volkswagen, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da üretime ara veriyor
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
İran'da 103 yaşındaki hasta koronavirüsü yenerek taburcu oldu
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Herkes aynı soruyu soruyor: Koronavirüsten ölen kişi nasıl defnedilecek?
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
Son dakika: AB, üçüncü ülke vatandaşlarının Avrupa'ya girişini yasakladı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
İki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Mustafa Sandal
Spor Falcao Okan Buruk Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın
Daha Fazla Mart Wuhan İtalya Almanya
Şu an buradasınız: Ankara Büyükşehir Belediyesinde "Kriz Yönetimi Merkezi" kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 14:38:29. #1.14#
title