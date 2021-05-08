Ankara Büyükşehir Belediyesinde iki yılda bin 420 ihale canlı yayınlandı
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Ankara Büyükşehir Belediyesinde iki yılda bin 420 ihale canlı yayınlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesinde iki yılda bin 420 ihale canlı yayınlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması 2'nci yılına girdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 8 Mayıs 2019 tarihinden itibaren mal ve hizmet alım ihaleleri için başlattığı canlı yayın uygulaması 2'nci yılına girdi. ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanan ihale sayısı bin 420'ye ulaştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uygulama ile mal ve hizmet alım ihaleleri 2 yıldır canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm Türkiye'ye örnek olan uygulama sayesinde hem firmalar hem de vatandaşlar, ABB TV, Youtube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden ihaleleri ilgiyle izliyor.

Bin 420 ihale 2 yılda canlı olarak yayınlandı

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mayıs 2019-8 Mayıs 2021 tarihleri arasında kayıt altına alınan toplam bin 420 ihale; Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlandı. Korona virüs salgını nedeniyle toplum sağlığı ile ilgili ve acil yapılması gereken ihalelerin dışında birçok ihale ertelenirken, son 24 ayda yüksek maliyetli ve ihtiyaç fazlası lüks araçların satışından asbestli boru değişimine, gayrimenkul satışından Halk Ekmek büfe kura çekilişine kadar çok sayıda ihale izlenme rekorları kırdı. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesinde iki yılda bin 420 ihale canlı yayınlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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