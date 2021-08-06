Ankara Büyükşehir Belediyesinde 224 zabıta memuru göreve başlayacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesinde 224 zabıta memuru göreve başlayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinde 224 zabıta memuru göreve başlayacak
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 224 zabıta memurunun göreve başlayacağını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 224 zabıta memurunun göreve başlayacağını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni alınan zabıta memurlarına yönelik sınav sonuçları "www.ankara.bel.tr" internet adresinden açıklandı.

ABB Zabıta Daire Başkanlığı tarafından 1250 aday uygulamalı sınav ve mülakata tabi tutuldu.

Değerlendirme sonucu 150 lisans, 54 ön lisans yerel yönetimler, 10 ön lisans çevre ve 10 ön lisans gıda alanlarından mezun 224 kişi, zabıta memurluğu sınavını kazandı.

Ataması yapılacak zabıtaların 67'sini kadın, 157'sini erkek zabıta memurları oluşturuyor.

Yeni zabıta memurlarının göreve başlayabilmesi için istenen belgelerin 20 Ağustos'a kadar ABB İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekiyor.

Zabıta memurları atama öncesi istenilen dilekçe örneğine "www.ankara.bel.tr" internet adresi üzerinden ulaşabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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