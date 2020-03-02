Ankara Büyükşehir Belediyesince, İdlib şehitleri için mevlit okutuldu
Haberler » Güncel » Ankara Büyükşehir Belediyesince, İdlib şehitleri için mevlit okutuldu - Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesince, İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, İdlib şehitleri için mevlit okutuldu.

02.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:12
Ankara Büyükşehir Belediyesince, İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, şehitleri için mevlit okutuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk bayraklarıyla süslenen Osmanlı Aile Yaşam Merkezi'nde şehitler için okutulan mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlidin ardından vatandaşlar dualar etti.

Şehitler için 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te aynı yerde bir kez daha mevlit düzenlenecek.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Ankara Büyükşehir Belediyesince, İdlib şehitleri için mevlit okutuldu
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler