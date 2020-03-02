Ankara Büyükşehir Belediyesince, İdlib şehitleri için mevlit okutuldu

02.03.2020 17:38 | Son Güncelleme: 02.03.2020 17:38

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, İdlib şehitleri için mevlit okutuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türk bayraklarıyla süslenen Osmanlı Aile Yaşam Merkezi'nde şehitler için okutulan mevlide vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Mevlidin ardından vatandaşlar dualar etti.

Şehitler için 7 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te aynı yerde bir kez daha mevlit düzenlenecek.

Kaynak: AA