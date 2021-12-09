Ankara Büyükşehir Belediyesince düzenlenen ilçelere yönelik ücretsiz geziler sürüyor

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaz aylarında başlattığı kent gezileri, gösterilen ilgi dolayısıyla devam ediyor.

Büyükşehir belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların başkenti yakından tanıması ve yerel esnafa destek olmak amacıyla yaz aylarında Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen kent gezilerinin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.

Gezilerin sürdüğü ifade edilen açıklamada, vatandaşların "Başkent 153" üzerinden yaptığı başvurulara göre, haftanın belirli günlerinde ve otobüsle ücretsiz gerçekleştirilen etkinliklere 8 bin 778 kişinin katıldığı ve 15 ilçeye gezi düzenlendiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü Gezi Sorumlusu Tülay Doğan, gezilerle ilçelerin geleneksel örf ve adetlerini, kültürel miraslarını vatandaşlarla buluşturduklarını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Osmanlı Aile Yaşam Merkezi Kadınlar Lokali Türkçe Eğitmeni Emel Akdoğan ise özellikle yabancı uyruklu öğrencilerin kültür aktarımı için gezilere katıldığını ifade etti.