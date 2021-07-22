Ankara Büyükşehir Belediyesi yaralı sokak hayvanlarının ihbarı için "E-Pati" uygulamasını başlattı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi yaralı sokak hayvanlarının ihbarı için "E-Pati" uygulamasını başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi yaralı sokak hayvanlarının ihbarı için 'E-Pati' uygulamasını başlattı
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaralı sokak hayvanlarının ihbar edilmesi ve sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için "E-Pati" uygulamasını başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaralı sokak hayvanlarının ihbar edilmesi ve sokak hayvanlarının sahiplenilmesi için "E-Pati" uygulamasını başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sokak hayvanlarına besleme, veterinerlik ve rehabilitasyon hizmeti vermeyi sürdüren Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, "E-Pati" projesini hayata geçirdi.

Büyükşehir Belediyesinin "www.ankara.bel.tr" internet sitesine entegre edilen uygulamayla Başkent 153'ü arayarak yaralı sokak hayvanlarını ihbar eden vatandaşlar, bundan sonra tedavi edilme sürecindeki hayvanların durumunu çevrim içi olarak da takip edebilecek.

1 Temmuz'dan itibaren hizmete açılan ve "epati.ankara.bel.tr" adresinden ulaşılabilecek uygulama sayesinde vatandaşlar, kedi ve köpek de sahiplenebilecek.

Büyükşehir Belediyesi, e-pati uygulamasıyla Kısırlaştırma ve Sahiplendirme Merkezi (KISAMER), Gölbaşı Geçici Hayvan Bakımevi ve Sincan Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde rehabilite edilen sahipsiz hayvanların sahiplenilmesine imkan sağlayacak.

18 yaşını doldurmuş olma şartının arandığı hayvanseverler, e-pati.ankara.bel.tr adresi üzerinden sahiplenmek istediği kedi veya köpeği seçebilecek. Kimlik fotokopisi ve ikametgah beyanı ile başvuruda bulanabilecek olan hayvanseverlere sahiplenme tutanağı düzenlenecek.

Hayvanların sağlık durumu takip edilebilecek

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, vatandaşların uygulamaya giriş yaptıktan sonra 7 haneli Başkent 153 koduyla ihbarda bulundukları hayvanlara uygulanan tedavi hakkında çevrim içi bilgi sahibi olabileceklerini belirterek, E-Pati uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:

"Trafik kazası başta olmak üzere ortopedik, travmatik veya kanamalı vakalarda sokak canlarımıza Başkent 153 üzerinden gelen ihbarlar doğrultusunda veterinerlik hizmeti vermekteyiz. Bu konuda sağduyulu vatandaşlarımız ve yerel hayvan koruma görevlisi gönüllüler günün belli bir zaman diliminde telefon aracılığıyla bilgi alıyordu. Artık 'epati.ankara.bel.tr' adresi üzerinden 7/24 anlık bilgilerini ihbar sahipleri görebilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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