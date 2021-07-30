Ankara Büyükşehir Belediyesi yangından zarar gören ormanlar için kampanya başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelen yangınlarda zarar gören tüm ormanların tekrar ağaçlandırılması için "Türkiye'ye Nefes Ol" kampanyası başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde meydana gelen yangınlarda zarar gören tüm ormanların tekrar ağaçlandırılması için "Türkiye'ye Nefes Ol" kampanyası başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ormanlarımız yeşersin, canlarımıza can olsun diye yangın bölgelerine fidan desteğinde bulunacağız. Sizin desteklerinizi ise yangın bölgelerindeki belediyelerle buluşturacağız. Gelin vereceğiniz her destek yarınlara umut, dayanışmaya nefes olsun. Yeşilin başkentinden dayanışmayı yeşertiyoruz. Ülkemizin dört bir yanında çıkan yangınlarda yok olan ormanlarımız için dayanışmayla yaralarımızı saracağız." ifadeleriyle kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Açıklamaya göre, "www.yesilinbaskenti.com" adlı web sitesi üzerinden kredi kartlarıyla fidan bağışı yapılabilecek.

İnternet sitesi aracılığıyla yapılacak fidan bağışlarında Adana, Osmaniye, Antalya Mersin, Muğla, Kayseri Yahyalı, Manisa Soma seçenekleri yer alacak.

Yapılacak her bağışta seçilecek bölgeye 100-200 cm boylarında karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi ağacı fidanı dikilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven