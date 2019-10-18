Ankara Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK'tan Gürültü Eylem Planı

18.10.2019 19:01

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi koordinasyonunda sürdürülecek "Ankara Gürültü Eylem Planı" için 21 Ekim Pazartesi günü protokol imzalanacak.



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından karayolu, demiryolu ve endüstri kaynaklarının değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Stratejik Gürültü Haritası dikkate alınarak iki yıl boyunca kent genelinde incelemeler yapılacak. Başkent'te yaşayan vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması, gürültü kaynaklı sağlık sorunlarının önlenmesi ve huzurlu bir kent zemininin oluşturulması için "Gürültü Eylem Planı"nın şehrin tamamına uygulanabilirliği konusunda Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliği yapacak. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile imzalanacak protokolle Ankara'da yerleşim alanlarının çevresel gürültü açısından belirlenmesi ve gürültü azaltım senaryolarının geliştirilmesine yönelik eylem planları hazırlanacak. "Daha sağlıklı bir Başkent için sessizlik" ve "Sessizliğin sesi Başkent'e çeker sizi" sloganıyla sürdürülecek çalışmalarda uzmanlar, sahada yapacakları ölçümlerle gürültüden etkilenen nüfus ve gürültü sınır aşım noktalarını tek tek belirleyecek. Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan "Gürültü Eylem Planı" güncellenecek. Gürültü kirliliğinin ve yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde yapılacak ölçümlerin dışında anketlerle vatandaşların görüşünün de alınacağı çalışma sonunda gerekli görülen noktalara sessiz asfalt, gürültü bariyeri ya da yeşil bariyerler yerleştirilecek. İmzalanacak protokolle çevresel sorunun izlenmesi, halkın bilgilendirilmesi ve görüşünün alınması, yerel gürültü sorunlarının tespiti, uzun vadeli bir stratejinin geliştirilmesi sağlanacak. - ANKARA

Kaynak: İHA