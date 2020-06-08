Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ işbirliğiyle çalışma Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve ASKİ Beypazarı Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede asfalt ve sulama çalışması başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve ASKİ Beypazarı Müdürlüğü işbirliğiyle ilçede asfalt ve sulama çalışması başlatıldı.

İlçenin Ayvaşık Mahallesi İnözü deresi köprüsünden başlayarak, Boztepe mevkisi ve Oğuzkent'e kadar olan yolda asfalt ve orta refüjde sulama çalışması yapılıyor.

Ayvaşık Mahallesinde, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesinde 610 metre, Tabaklar Caddesinde 715 metre, Vasfi Berispek Caddesinde 1496 metre, Boztepe Küme evleri sokakta 1264 metre, Şehit Yılmaz Tanrıseven sokakta 1315 metrede asfaltlama çalışması ürütüleceği öğrenildi.

Ayvaşık Mahallesi Muhtarı Sami Ünlü de yürütülen çalışmalar için yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA