Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor - Haberler
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite adayı gençlere "Üniversite Ankara'da Okunur" çağrısı üzerine harekete geçen BUGSAŞ ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, öğrencileri...

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite adayı gençlere "Üniversite Ankara'da Okunur" çağrısı üzerine harekete geçen BUGSAŞ ve Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, öğrencileri AŞTİ'de (Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi) gelen yolcu katında yer alan danışma masasına bekliyor. BUGSAŞ "Danışma Masası" personelleri; Ankara'ya ilk kez gelen öğrencileri Ankara'da ki üniversite hayatı, yer, konum, ulaşım ve Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi iş birliğinde Ankara'ya ilk kez gelen öğrencileri bilgilendirmek ve yönlendirmek amacıyla "Danışma Masası" açtı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın üniversite adayı gençlere "Üniversite Ankara'da Okunur" çağrısı üzerine harekete geçen BUGSAŞ ile Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, öğrencilerin hayatlarını kolaylaştırmak için gençleri AŞTİ'de (Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi) gelen yolcu katında yer alan danışma masasına bekliyor. Büyükşehir Belediyesi BUGSAŞ personelleri; Başkent'e gelen öğrencileri Ankara'da ki üniversite hayatı, yer, konum, ulaşım ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik sunduğu hizmetler hakkında bilgilendiriyor.

"Ankara öğrenci kentidir, her türü sorunlarına çözüm bulmaya gayret edeceğiz"

Üniversite sınav sonuçları açıklandıktan sonra Başkan Yavaş'ın öğrencilere Üniversite Ankara'da Okunur çağrısında bulunduğunun altını çizen BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, şu bilgileri verdi:

"Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisiyle birlikte çalışıyoruz. AŞTİ'de gelen yolcu katında danışma masamızı açtık. Ankara'ya ilk kez gelen öğrencilerimize Ankara'da ki üniversite hayatından Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik hizmetleri, Ankara Kent rehberinden ulaşım hizmetlerine kadar pek çok konuda yardımcı oluyoruz. EGO otobüs kartlarını nasıl kullanabilecekleri, 60 TL ile 200 binişlik abonman kartını nasıl alabilecekleri, öğrenci evlerine yüzde 50 su tüketimi indiriminin olduğunu, ücretsiz ring seferleri, ücretsiz çamaşır yıkama hizmeti olduğunu ve Başkent Kart kullanımı ile ilgili de bilgi veriyoruz. Başkent mobil uygulamasını da öğrencilerimizin kullanmasını öneriyoruz. Öğrencilerimiz alışverişlerini daha uygun fiyata Başkent Marketlerden yapabilecekler. Ankara öğrenci kentidir, öğrencilerin her türü sorunlarına çözüm bulmaya gayret edeceğiz. Öğrencilerimize sonsuz başarılar diliyorum."

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerini danışma masasında karşılıyor
İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Son Dakika Haberleri
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