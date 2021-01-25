Ankara Büyükşehir Belediyesi, üç ilçede çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, üç ilçede çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtacak

25.01.2021 10:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 10:42
Ankara Büyükşehir Belediyesi, üç ilçede çiftçilere kırmızı mercimek tohumu dağıtacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde yaklaşık 1400 yerli üreticiye toplam 400 ton kırmızı mercimek tohumu desteğinde bulunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde yaklaşık 1400 yerli üreticiye toplam 400 ton kırmızı mercimek tohumu desteğinde bulunacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yerli üretimi artırmak ve üreticiye destek olmak amacıyla yeni bir destek projesini devreye sokacak Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde çiftçilere ilk kez kırmızı mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi, üretimi teşvik ederek tarımı canlandırmak, nadas alanlarını daraltmak, üretimi ve çiftçilerin gelir seviyesini artırmak, üretim girdi maliyetlerini düşürmek, ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve iklim kaynaklı tarım alanlarından maksimum düzeyde fayda sağlamak amacıyla yüzde 90'ı hibe, yüzde 10'u çiftçi katkı payı olmak üzere Şereflikoçhisar, Bala ve Haymana ilçelerinde yaklaşık 1400 yerli üreticiye toplam 400 ton kırmızı mercimek tohumu desteğinde bulunacak.

Mercimek tohumu desteğinden yararlanmak isteyen çiftçilerin, Bala Gençlik Merkezi, Haymana ASKİ Şantiyesi ile Şereflikoçhisar Fen İşleri Şantiyesi'ne 25-27 Ocak'ta bizzat başvuruda bulunması gerekiyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı başvurular tamamlandıktan sonra üç ilçede çiftçilere tohum dağıtımına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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