Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü hayvansever barınaklarında kuduz aşısı kampanyası başlatıldı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü hayvansever barınaklarında kuduz aşısı kampanyası başlatıldı

12.12.2020 13:46 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:50
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü hayvansever barınaklarında kuduz aşısı kampanyası başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te gönüllü hayvanseverler ile iş birliği içinde çalışarak sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı noktalarda ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'te gönüllü hayvanseverler ile iş birliği içinde çalışarak sokak hayvanlarının yoğun olarak yaşadığı noktalarda ücretsiz kuduz aşısı seferberliği başlattı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri gönüllü hayvanseverler tarafından kurulan "Karşıyaka Canları Hayvan Barınağı" ile "İnci Anne'nin Hayvan Barınağı"nda kuduz aşısı çalışmalarına başladı. Yıl sonuna kadar hem gönüllü hayvan barınaklarında hem de sokakta yaşayan can dostlara 10 bin doz kuduz aşısı yapılması planlanıyor.

Her iki barınakta 600'e yakın sokak köpeğine kuduz aşısı hizmeti verilirken, bu çalışmalara katılan Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şunları kaydetti:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gönüllülerle iş birliği halindeyiz. Yakacık bölgesinden başladık, buradaki hayvanlarımızın tamamına kuduz aşısı uygulaması yapacağız. Yıl sonu itibarıyla 10 bine yakın kuduz aşısı elimizde. Ankara'nın tamamında ve gönüllü barınaklarda kuduz aşısı uygulamalarını gerçekleştireceğiz." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü hayvansever barınaklarında kuduz aşısı kampanyası başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü hayvansever barınaklarında kuduz aşısı kampanyası başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü hayvansever barınaklarında kuduz aşısı kampanyası başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü hayvansever barınaklarında kuduz aşısı kampanyası başlatıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gönüllü hayvansever barınaklarında kuduz aşısı kampanyası başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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