Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma sürecinin başlamasıyla başkent genelinde asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 17 günlük tam kapanma sürecinin başlamasıyla başkent genelinde asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 29 Nisan-7 Mayıs günleri arasında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin toplam 173 mahallede, 236 bulvar ve caddede 101 bin 195 ton asfalt serimi ve yama çalışması yaptığı belirtildi.

Ekiplerin, 8-17 Mayıs tarihleri arasında ise Altındağ'dan Beypazarı'na, Çankaya'dan Keçiören'e, Etimesgut'tan Kahramankazan'a, Mamak'tan Yenimahalle'ye kadar toplam 35 noktada

214 bin ton asfalt serimi daha yapmayı planladığı kaydedildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili "Hemşehrilerimize rahatsızlık vermeden, gündelik hayat akışını da engellemeden çalışmalarımızı sürdürmeye özen gösteriyoruz. Tam kapanma sürecinde 17 günde 25 ilçede 315 bin ton asfalt serimi ve yama çalışması yapmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecinde asfalt serim çalışmalarını hızlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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