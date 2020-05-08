Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için "kuru peyzaj" uygulaması başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su ve ekonomik tasarruf önlemleri kapsamında parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda kuru peyzaj yöntemineyle çevre düzenlemesi gerçekleştirmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, su ve ekonomik tasarruf önlemleri kapsamında parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda kuru peyzaj yöntemineyle çevre düzenlemesi gerçekleştirmeye başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca il genelindeki çevre düzenlemesi çalışmalarında başta su tasarrufu olmak üzere bazı uygulamalarda değişikliğe gidildiği ifade edildi.

Kentin cadde ve bulvarlardaki orta refüjler başta olmak üzere rekreasyon alanlarında az su isteyen bitki ve çiçeklerin ekimine de ağırlık verildiği belirtilen açıklamada, yeşil alanlarda da damla sulama yöntemiyle su tasarrufu sağlandığı, tasarruf oranını daha da ileri bir boyuta taşımak adına kuru peyzaj uygulamasına geçildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kuru peyzaj çalışması kapsamında daha önce 7 ayrı bölgedeki çalışmanın iki haftada tamamlandığı, kentin diğer bölgelerinde de aynı çalışmalar için planlamalar yapıldığı belirtildi.

"Sulama ve bakım masrafını minimuma indiren uygulama"

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla tasarruf önlemlerini artırdıklarını söyledi.

Türkiye'nin su zengini olmadığına dikkati çeken ve kuru peyzaj uygulamasını hayata geçirdiklerini kaydeden Güldaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir kere yapılan ve görseli olan, sulama ve bakım masrafını minimuma indiren ve ekonomik katkı sağlayan bir uygulama bu. Yıllardan beri yeniden bitki ekilip yeniden yetiştirilmeye çalışılıyor, bu da masraf demek. Biz bundan sonra beyaz taş gibi renkli taşlar ve ağaç kabuğu gibi tamamen doğal materyallerden oluşan malzemeleri kullanacağız. Başkentimiz hem güzel gözükecek hem de ekonomik yönden tasarruf elde edeceğiz."

Su tasarrufuna yönelik yeni önlemler almayı da sürdüreceklerini ve damla sulama yöntemini yaygınlaştıracaklarını belirten Güldaş, "Su hattının olmadığı, tankerlerle sulanan yeşil alanlarda yatay sondajla yolları ve asfaltları bozmadan yeni hat çekiyoruz. Bitki ve çiçekler için damla sulama yöntemiyle bu sayede daha az su tüketimi sağlamış olacağız." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA