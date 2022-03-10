Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden halterde Türkiye şampiyonluğu

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yıldız Erkek Takımı, 02-06 Mart 2022 tarihleri arasında Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Türkiye Halter Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 02-06 Mart 2022 tarihleri arasında Kırıkkale'de düzenlenen Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Yıldız Erkek Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 73 kulüp ve 623 sporcu katıldı. Şampiyonada Ankara Büyükşehir Belediyesi sporcuları; 55 kilo 36 puan, 61 kilo 16 puan, 73 kilo 48 puan, 81 kilo 25 puan, 89 kilo 25 puan, 96 kilo 17 puan, 102 kilo 22 puan ve +102 kilo 25 puan toplayarak toplamda 214 puanla 64 kulüp arasından büyük bir başarıya imza atarak 2022 yılı Yıldız Erkekler Türkiye Halter Şampiyonu oldu.

Kulüp Genel Koordinatörü Nihat Demir ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Atak da Kırıkkale'ye giderek müsabakaları yerinde izleyip sporculara moral verdi.

Kulüp Başkanı Cevdet Toptaş'ta şampiyon olan Yıldız Halter Takımı sporcularını ve antrenörleri başarılarından dolayı tebrik etti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da teşekkür etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor