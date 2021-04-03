Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım almak isteyenlere internetten başvuru imkanı getirdi
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım almak isteyenlere internetten başvuru imkanı getirdi

Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım almak isteyenlere internetten başvuru imkanı getirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşların çevrim içi başvuru yapmalarına imkan sağlayacak internet adresini kullanıma açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşların çevrim içi başvuru yapmalarına imkan sağlayacak internet adresini kullanıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sosyal yardım alan ailelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi başvuruda bulunabilmeleri için sosyal yardım yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Sosyal yardım talebinde bulunmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, "https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları, ad-soyad bilgileri ile cep telefonlarını yazarak ön başvuruyu tamamlayacak. Ön başvuru süreci sonrasında cep telefonlarına gelecek onay kodunu sisteme giren vatandaşlar, gıda, kömür ya da Başkent Kart ihtiyaçları için talepte bulunabilecek.

Başvuru sahiplerinin bilgilerinin incelenmesinin ardından yaklaşık 1 hafta içerisinde olumlu ya da olumsuz bilgilendirme mesajı kişilere iletilecek. Online başvuruda başvuru sahibinden, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) izni alınarak herhangi bir belge talep edilmeyecek.

Başvuru merkezlerinin sayısı artırıldı

Aile Yaşam Merkezleri (AYM) ve Kadın Lokallerinde de sosyal yardım başvurusu alınmaya devam edilecek. Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla 3 olan başvuru merkezi sayısını 13'e çıkardı.

Kentte hizmet veren sosyal yardım başvuru merkezleri şöyle:

"Akyurt AYM, Altındağ AYM, Araplar AYM, Bala Gençlik Merkezi, Elmadağ Gençlik Merkezi, Kahramankazan AYM, Kızılcahamam Gençlik Merkezi, Kuşcağız AYM, Mamak Gençlik Merkezi, Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi, Yahyalar AYM, Ayaş AYM, Kalecik AYM"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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