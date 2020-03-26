Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için 4 araç satın aldı Ankara Büyükşehir Belediyesi, kanamalı, yaralı veya travmaya maruz kalan sokak hayvanlarına acil yardım hizmeti kapsamında 10 olan hayvan nakil araç sayısını 14'e yükseltti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kanamalı, yaralı veya travmaya maruz kalan sokak hayvanlarına acil yardım hizmeti kapsamında 10 olan hayvan nakil araç sayısını 14'e yükseltti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin, yaralı getirilen sokak hayvanlarına rehabilitasyon ve sağlıklı hayvanlarda da kısırlaştırma operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Ekipler, "Alo 153 Mavi Masa" hattına gelen ihbarlar doğrultusunda bu yılın Ocak ayından bugüne kadar 1220 sokak hayvanına rehabilitasyon ve tedavi işlemi gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, hayvanların en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

Hayvanseverler ile yaralı hayvanlar konusunda sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Aslan, "Biz de daha etkin ve hızlı ulaşabilmek için araç sayımızı artırdık. Daha önce 10 araçla hizmet veriyorduk, artık 4 yeni aracı daha filomuza kattık. Araçlar 3 hayvana müdahale edebilecek şekilde donanımlı olarak tasarlandı. Trafikte daha hızlı, manevra kabiliyeti daha yüksek araçları tercih ettik. Bundan sonra daha hızlı bir şekilde hayvanlara müdahale edebileceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA