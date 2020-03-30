Ankara Büyükşehir Belediyesi, salgınla mücadele için gerekli olanlar dışındaki ihaleleri erteledi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için gerekli olanlar dışındaki bütün ihaleleri ertelediklerini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için gerekli olanlar dışındaki bütün ihaleleri ertelediklerini duyurdu.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz."

Kaynak: AA