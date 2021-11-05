Ankara Büyükşehir Belediyesi: Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak

ANKARA (AA) - Sakıp Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü köprüsü üzeri, Şaşmaz istikametinde yarın saat 21.00'den, pazar günü saat 12.00'ye kadar trafiğe geçici olarak kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Sakıp Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü Köprüsü üzeri (Şaşmaz istikameti), köprü genleşme derzi yenileme çalışması sebebiyle 6 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 21.00'den itibaren 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 12.00'ye kadar trafiğe kapatılacaktır. Geçişler diğer istikametten kontrollü olarak sağlanacaktır."

Haberi Kaydet