Ankara Büyükşehir Belediyesi: Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak - Haberler
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Ankara Büyükşehir Belediyesi: Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak

AA / Harun Kutbe - Haberler | Güncel
Ankara Büyükşehir Belediyesi: Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü köprüsü geçici olarak trafiğe kapatılacak

Sakıp Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü köprüsü üzeri, Şaşmaz istikametinde yarın saat 21.00'den, pazar günü saat 12.00'ye kadar trafiğe geçici olarak kapatılacak.

ANKARA (AA) - Sakıp Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü köprüsü üzeri, Şaşmaz istikametinde yarın saat 21.00'den, pazar günü saat 12.00'ye kadar trafiğe geçici olarak kapatılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden (ABB) yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Sakıp Sabancı Bulvarı-Hava Lojistik Komutanlığı önü Köprüsü üzeri (Şaşmaz istikameti), köprü genleşme derzi yenileme çalışması sebebiyle 6 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 21.00'den itibaren 7 Kasım 2021 Pazar günü saat 12.00'ye kadar trafiğe kapatılacaktır. Geçişler diğer istikametten kontrollü olarak sağlanacaktır."

AA / Harun Kutbe - Son Dakika Haberleri
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