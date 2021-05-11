Ankara Büyükşehir Belediyesi, reklam tabelalarının görüntü kirliliğini önlemek için harekete geçti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında, reklam tabelalarının neden olduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve Başkente özgü değerlerin yeniden canlandırılması amacıyla "Bir Ankara Projesi"ni başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100'üncü yılı kapsamında, reklam tabelalarının neden olduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması ve Başkente özgü değerlerin yeniden canlandırılması amacıyla "Bir Ankara Projesi"ni başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Sokaktaki Ankara" temasıyla yapılacak proje kapsamında, kamusal alanlarda reklam tabelalarından kent mobilyalarına kadar birçok yenilik yapılarak, Başkentin imajı ve değerleri çağdaş bir görünüme kavuşturulacak.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonunda Ankara Zabıta Daire Başkanlığı koordinasyonunda, "Bir Ankara Projesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, tüm paydaşların katılımıyla oluşturulan çalışma gruplarının, 7 ayda 25 toplantı yaparak, gönüllük esasına dayalı çalıştığını söyledi.

Koç, Ankara'nın koruma alanları ile tarihi kent merkezinde ve genelinde detaylı, uygulanabilir, esnafın ihtiyaçlarını ve kent estetiğini dikkate alan yeni bir "Ticari Tanıtım ve Tabela Yönetmeliği"nin hazırlandığını aktardı.

Tasarım yarışmaları düzenlenecek

Proje kapsamında mahalle, cadde ve sokak tabelaları, bina kapı numaraları ile mimari tanıtım tabelaları için "özgün font ulusal tasarım yarışmaları" düzenleyeceklerini belirten Koç, "Bunun dışında kent mobilyaları yarışmaları yaparak, Ankara'yı anlatan fotoğraf karelerini, Ankara'ya özgü hediyeleri, Ankara'nın grafiti dünyasını, mahalle turnuvalarını, folklorunu ve türkülerini yeniden canlandıracağız." bilgisini verdi.

Yarışmalar hakkında detaylı bilgiye "sokaktakiankara.ankara.bel.tr" ya da "yarismayla.ankara.bel.tr" adreslerinden ulaşılabileceğini belirten Koç, "Projenin amacı Cumhuriyetimizin 100. yılı kapsamında Ankara'yı çağdaş başkent kimliğine taşıyarak, tüm Türkiye'ye hatta tüm dünyaya tanıtmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Koç, proje kapsamında Ankara Kalesi'nden Atakule'ye kadar Hacı Bayram bölgesi, Ulus Meydanı, Çankırı Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı içine alan bölgenin dışında Tunalı Hilmi ile Aşkabat Caddesi'ndeki (7. Cadde) binalarda bulunan tabelaların, Büyükşehir Belediyesi tarafından kaldırılarak, esnaf tarafından seçilecek yeni model tabelalarla değiştirileceği açıkladı.

Ankara'nın, "Türkiye'nin ilk yaratıcı kültür endüstrileri festivali"nin de adresi olacağını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Ana bulvarlarda keşmekeşe dönüşen tabela düzensizliğini esnafımızla kavgasız gürültüsüz ortadan kaldırıyoruz. Birçok bulvarda bunu tamamladık, çalışmalarımız diğer bulvarlarda devam ediyor. Başkentte ayrıca yeşil omurga mirasına da sahip çıkıyoruz. Kale'den Kule'ye projemizle ise Çankırı Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nı kapsayan binaların görsel güzelliğini ortaya çıkaracağız. Bunu esnaf ve sektör temsilcileriyle el ele vererek, onlara ekonomik ve ticari zarar vermeden yapacağız. Bulvara cephe binaları Başkente yakışır hale getirmeyi amaçlıyoruz."

"Atatürk Bulvarı'nı yapılacak düzenlemeyle hafta sonları araç trafiğine kapatmayı planlıyoruz"

Kent kimliğini ortaya çıkaracak projelerle Başkentlileri buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Koç, "Bir Ankara Projesi'nin en önemli ayaklarından biri de Bulvar Zamanları Projesi. Bu projeyle kenti doyasıya yaşamayı hedefliyoruz. Atatürk Bulvarı'nı yapılacak düzenlemeyle hafta sonları araç trafiğine kapatmayı planlıyoruz. Bulvarda çevre dostu parkletlerin (oturma grupları) bulunduğu, vatandaşların kaldırım kahvelerinde şehri doyasıya yaşayacağı bir atmosfer yaratmayı istiyoruz."

Projeye, Hacettepe, Bilkent, Atılım ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri, Ankara Kent Konseyi, Ankara Zabıtası, Ankara Ticaret Odası, Açık Hava Endüstriyel Reklamcılar Derneği, İç Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ankara Reklamcılar Derneği, Türk Serbest Mimarlar Derneği ve Mimarlar Derneği 1927, Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, Çevre Koruma ve Kontrol ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlıkları katkıda bulundu.

Toplantıya ayrıca Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kemal Çokakoğlu ve belediye bürokratları da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş