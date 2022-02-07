Ankara Büyükşehir Belediyesi öğrencilere trafik güvenliği için "reflektörlü çıkartma" dağıttı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin sürücülerce fark edilmelerini kolaylaştırmak amacıyla çantalarının arkalarına takmaları için "reflektörlü çıkartma" dağıttı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, başkent genelindeki okullarda zabıta ekipleri tarafından öğrencilere reflektörlü çıkartmaları ücretsiz dağıttıklarını bildirdi.

Çocukların özellikle ikili öğretim yapan okullara sabahları gün ağarmadan, akşamları da hava karardıktan sonra gidip geldiğini belirten Koç, "Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızı trafikte görünür kılmak için çantalarının arkasına reflektörlü işaretler koymak istedik." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da uygulamaya ilişkin, "Sabit saat uygulaması nedeniyle evlatlarımızın okula gidişleri de evlerine dönüşleri de ne yazık ki gece karanlığında geçiyor. Karanlıkta meydana gelebilecek kazalara karşı çocuklarımıza ücretsiz reflektörlü çanta çıkartması dağıtmaya başladık." ifadelerini kullandı.