Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek - Haberler
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için yarıyıl tatili etkinlikleri düzenleyecek
AA / Esin Işık - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için çocuk festivali, kültürel etkinlikler ve eğitsel atölyeler düzenleyecek.

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için çocuk festivali, kültürel etkinlikler ve eğitsel atölyeler düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre başkentli öğrenciler, 24 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında tiyatrodan eğitici atölyelere kadar düzenlenecek çok sayıda etkinlikle hem eğlenecek hem öğrenecek.

Bu kapsamda öğrenciler için ANFA Genel Müdürlüğü'ne bağlı Feza Gürsey Bilim Merkezinde 30 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında merak duygusu ve el becerileri geliştirecek atölyeler düzenleyecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Başkent Tiyatroları, 24 Ocak-16 Şubat tarihleri arasında "Bana Bir Masal Anlat", "Harikalar Mutfağı" ve "Otobüs Durağında 3 Bencil" adlı çocuk oyunlarını Ankara ve ilçelerindeki Aile Yaşam Merkezlerinde (AYM) halka açık sahneleyecek.

Etkinlikler kapsamında başkentli çocuklar için 1-2 Şubat tarihleri arasında Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda dans, tiyatro, spor gösterileri, atölye çalışmaları ve resim çalışmalarının yer aldığı festival düzenlenecek.

AA / Esin Işık - Son Dakika Haberleri

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