Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çocuk gündüz bakımevleri için kayıt başvuruları başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gündüz Bakımevleri için kayıt başvuru süreci başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çocuk Gündüz Bakımevleri için kayıt başvuru süreci başladı.

Batıkent ve İşçi Blokları Gündüz Çocuk Bakımevi'nden sonra Ahmetler ve Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi de 30 Ağustos 2021 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Kayıt başvuruları online olarak yapılabilecek

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen

Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi, İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi, Ahmetler Çocuk Gündüz Bakımevi ile Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi için kayıt başvuru süreci başladı.

Başvuruda bulunmak isteyen Başkentli veliler, 31 Temmuz 2021 tarihine kadar internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar ise internet üzerinden açıklanacak ve kontenjan fazlası başvurular için de noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştirilecek.

37-66 aylık çocuklara hizmet verilecek

Gündüz Bakımevlerinde, grup sorumluları, öğretmen yardımcıları, sosyal hizmet uzmanı, aile danışmanı ve sosyolog kadrosuyla 37-66 aylık çocuklara hizmet verilecek.

Gündüz Bakımevi'nde sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısı hizmetleri yer alırken,

07.30-18.00 saatleri arasında açık olacak Gündüz Bakımevi'nde çocukların yaş gruplarına uygun etkinlik sınıfları, oyun odası, sağlık odası, dış oyun alanı ve yemekhane de bulunuyor.

Şehit ve gazi yakınlarının çocukları ile anne ve babası vefat etmiş olup bir yakını tarafından bakılan ve cezaevlerinde bulunan mahkumların 3-6 yaş arası çocuklarının ücretsiz yararlanacağı Çocuk Gündüz Bakımevlerinin adres ve iletişim bilgileri şöyle:

"-Batıkent Çocuk Gündüz Bakımevi: İlkyerleşim Mah. 1890 Cad. No: 39 Batıkent Yenimahalle/Ankara

Tel: (0312) 3862751

-İşçi Blokları Çocuk Gündüz Bakımevi: Çukurambar Mah. 1871 Sok. No: 7/A Çukurambar Çankaya/Ankara

Tel: (0312) 5073621-23

-Ahmetler Çocuk Gündüz Bakımevi: Libya Cad. Çaldıran Sok. No: 20 Kolej Çankaya/Ankara

Tel: (0312) 5073621-23

-Kuşcağız Çocuk Gündüz Bakımevi: Kuşcağız Mah. Sanatoryum Cad. No: 273 Keçiören/ANKARA

Tel: (0312) 5073621-23". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı