Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 250 zabıta memur alımına yoğun ilgi

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS puanına göre alım yapacağı 250 zabıta memuru alımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi KPSS puanına göre alım yapacağı 250 zabıta memuru alımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Yıllardır zabıta kadrosuna alım yapılmayan Zabıta Daire Başkanlığı'nda görev yapmak üzere 250 zabıta memuru alımı için ilana çıkıldı. "www.ankara.bel.tr" adresi üzerinden form dolduran adaylar, 14 Haziran'dan itibaren Atatürk Spor ve Sergi Sarayı'na gelerek bizzat başvuru yapmaya başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın liyakat esaslı işe alımların yapılması için başlattığı uygulama doğrultusunda Ankara Zabıtası'na zabıta hizmetleri ile ilgili bölümlerden mezun alanlar alınacak. Ataması yapılacak 150 zabıta memur adayı için 4 yıllık hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimlerinden, 100 memur adayının ise ön lisans programlarından yerel yönetimler, çevre ve gıda alanlarından mezun olması şartı arıyor. Adaylardan lisans mezunlarının sınava girebilmek için KPSS'den 70 puan, ön lisans mezunları için de 65 puan almış olması gerekiyor. Ön başvuruların tamamlanmasının ardından Ankara Zabıtası, başvuruları geçerli olan adaylar arasından boş kadro sayısının beş katı oranında adayı mülakata çağıracak.

İşe göre alım yapacaklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, başvurular ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına 250 Zabıta Memuru alımı için başvurular başladı 30 Haziran'a kadar başvuruları almaya devam edeceğiz. KPSS puanı ile alım yapacağız hep söylüyorum biz buna Mansur Yavaş belediyeciliği diyoruz. Adama göre iş değil işe göre alım yapıyoruz, liyakatı ve adaleti esas alıyoruz, hangi mezundan olursan ol gel biz seni alalım diye bir yöntemimiz yok. Nasıl itfaiye erlerini itfaiye bölümü mezunlarından almışsak zabıta memurlarımızı da zabıta hizmetleri ile ilgili bölüm mezunlarından alıyoruz. 150 memurumuzu 4 yıllık hukuk, siyasal, iktisadi ve idari bölümlerden alım yapacağız 100 memurumuzu da ön lisanslardan alacağız yerel yönetimler bölümü mezunlarını çevre, gıda bölümü mezunlarının başvurularını alacağız. Alacağımızın 5 katını mülakata çağıracağız. Mülakatlarda çeşitli testlerden geçirip bir karar vereceğiz. Bütün adaylara şans ve başarı diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı