Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kentteki çiftçilere sebze fidesi desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kentteki çiftçilere sebze fidesi desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kentteki çiftçilere sebze fidesi desteği
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki çiftçilere sebze fidesi desteği sunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki çiftçilere sebze fidesi desteği sunuluyor.

???????Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda Beypazarı ilçesindeki çiftçilere de domates ve biber fidesi desteği sağlandı.

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, Ankara Büyükşehir Belediyesinin çiftçilere tohum desteği sağlamasının ardından bugün de sebze fidesi desteği sunmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, çiftçiler adına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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