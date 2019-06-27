Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ'de Genel Müdür Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında partilerin düzenlediği etkinliklere bedava ekmek gönderildiği iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı.
Euronews Türkçe'nin ulaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili, söz konusu kişiler hakkında soruşturma açıldığını doğruladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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