Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ATB İş Merkezi esnafına destek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ATB İş Merkezi esnafına destek

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ATB İş Merkezi esnafına destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 4 siyasi parti grubunun verdiği ortak önergeyle, geçtiğimiz günlerde ATB İş Merkezi'nde çıkan yangında zarar gören esnafa nakdi yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, 4 siyasi parti grubunun verdiği ortak önergeyle, geçtiğimiz günlerde ATB İş Merkezi'nde çıkan yangında zarar gören esnafa nakdi yardım yapılmasını kararlaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, 3 Haziran tarihinde Yenimahalle ilçesindeki ATB İş Merkezi'nde çıkan yangında iş yerleri zarar gören esnafa 50'şer bin TL nakdi destek sağlanmasını kararlaştırdı. Ankara Ticaret Borsası (ATB) yönetimi ile yapılan istişare sonucunda zarar gören esnafın itfaiye raporlarıyla birlikte Büyükşehir Belediyesine müracaat etmesi halinde 50'şer bin TL'lik nakdi yardım yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden alınan kararı, "ATB İş Merkezi'nde çıkan yangın sonucunda iş yerleri zarar gören esnafımıza 50'şer bin TL nakdi destekte bulunacağız. Bu kararı ortak önerge ile sunan ve oy birliğiyle kabul eden meclisimize yürekten teşekkür ediyorum" sözleriyle duyurdu.

Oy birliğiyle kabul edildi

Meclis'te 4 siyasi parti grubunun ortak önergesi olarak gündeme alınan nakdi yardım oy birliğiyle kabul edildi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, alınan kararı sosyal medya hesapları üzerinden şu sözlerle duyurdu:

"ATB İş Merkezi'nde çıkan yangın sonucunda iş yerleri zarar gören esnafımıza 50'şer bin TL nakdi destekte bulunacağız. Bu kararı ortak önerge ile sunan ve oy birliğiyle kabul eden meclisimize yürekten teşekkür ediyorum." - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ATB İş Merkezi esnafına destek
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden ATB İş Merkezi esnafına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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