Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.

09.09.2019 20:43
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.

Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı " Muharrem Ayı" nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, önünde kurulan stantlarda vatandaşlar ile Belediye çalışanlarına aşure ikramı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et