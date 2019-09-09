Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

09.09.2019 19:11

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.



Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı "Muharrem Ayı" nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, önünde kurulan stantlarda vatandaşlar ile Belediye çalışanlarına aşure ikramı gerçekleştirildi.



EGO'nun mutfağında pişirilen aşureyi, kazanın başına geçen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kendi elleriyle ikram etti. - ANKARA

Kaynak: İHA