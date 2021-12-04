ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi (AKK), "3 Aralık Dünya Engeliler Günü"nde Başkent'te müzik dinletilerinden dans gösterilerine, söyleşilerden sergiye kadar çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

"Engelsiz Başkent" hedefi ile Ankara'da yaşayan engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya ve sosyal hayata katılmalarını sağlamaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyi, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde de birbirinden renkli etkinlikler düzenledi.

Müzik dinletisinden resim sergisine, belgesel gösteriminden panele kadar birçok etkinliğe imza atan Ankara Kent Konseyi, "Kromozom Kardeşler" adlı belgesel filmin gösterimine de ev sahipliği yaptı.

Gençlik Parkı Kabul Salonu'nda gösterimi yapılan filmi izlemeye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Maalesef ülkemizde engelli vatandaşlarımız ancak böyle özel günlerde hatırlanıyor ve gündeme alınıyor. Daha sonra da hep askıya alınıyor, zamana bırakılıyor. Talep geldikçe yerine getirmeye çalışıyorlar ama Ankara'da durum farklı, Ankara'da Kent Konseyimiz var. Kent Konseyimizin Engelliler Meclisi 1 yıl boyunca sadece bu iş için çalışıyor" dedi.

"Kromozom Kardeşler filmi büyük beğeni topladı"

STK temsilcileri ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda engelli vatandaşlarla birlikte olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

"Engelliliğin toplumsal yaşama katılma konusunda bir engel olmadığı düşüncesinden hareketle sosyal yaşama tam ve eşit katılımı için bir irade ortaya koyuyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ortak akılla hareket etmekten çekinmeyerek toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelerek çok değerli çalışmalar yürütüyor. Engelsiz Sanat Atölyeleri de oluşum sürecinde. Pozitif Kart da engelli erişimini ve hayatlarını kolaylaştırmak için tasarlanmış bir yaşam kartı. Engelsiz parklar için projeler geliştiriliyor.