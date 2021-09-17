Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede toplam 17 bin 270 kişiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede toplam 17 bin 270 kişiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi üreticilerin yıl içerisinde kuraklık nedeniyle yaşadıkları ekonomik zararı telafi etmek ve üretime devam edebilmeleri için düğmeye bastı. Elektronik başvuru sistemini kullanarak talepte bulunan 10 bin 911 çiftçiye 9 bin ton buğday, 6 bin 359 çiftçiye ise 3 bin ton arpa tohumu yüzde 90 hibe yüzde 10 çiftçi katkı payı ile dağıtılacak. Toplam 12 bin ton tohum desteğinden 17 bin 270 Başkentli çiftçi yararlanacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesaplarından konu ile olarak yaptığı paylaşımda, "Kuraklık ve dolu yağışlarından olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabilmek için çalışıyoruz. 25 ilçemizden başvuruda bulunan 17 bin 270 çiftçimize yüzde 90'ı hibeli 12 bin ton arpa ve buğday tohumu desteği sağlıyoruz" sözleriyle müjdeyi duyurdu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Kenan İmirzalıoğlu
Spor Abdullah Avcı Halis Özkahya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Hulusi Akar Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Şenol Güneş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 17 bin 270 çiftçiye 12 bin ton buğday ve arpa tohumu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 10:23:03. #1.12#