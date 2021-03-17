Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 12 mahalleye tarımsal sulama borusu desteği

Barajlar ile sulama göletlerinde doluluk oranlarının ve su debisinin azalması nedeniyle tarlalarını sulayamayan çiftçiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçeye bağlı 12 kırsal mahalledeki üreticilere yaklaşık 40 bin metre tarımsal sulama borusu dağıttı.

Barajlar ile sulama göletlerinde doluluk oranlarının ve su debisinin azalması nedeniyle tarlalarını sulayamayan çiftçiler için Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6 ilçeye bağlı 12 kırsal mahalledeki üreticilere yaklaşık 40 bin metre tarımsal sulama borusu dağıttı.

Başkentli üreticilerin ekonomisini rahatlatmaya yönelik tarımsal destek programlarına hız veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, küresel kuraklık ve yağışların mevsim normallerinin altına düşmesinden dolayı talep eden kooperatif ve kırsal mahallelerdeki üreticilere muhtarlar aracılığıyla tarımsal sulama borusu desteğinde bulundu. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Tarımsal Şube Müdürlüğü, kent genelindeki barajlar ve sulama göletlerinde su seviyesinin azalmasından dolayı zor günler geçiren üreticilerin imdadına yetişti. Kırsal kalkınma desteklerini çeşitlendirerek sürdüren Büyükşehir Belediyesi tarafından çiftçilerin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla Nallıhan, Polatlı, Kızılcahamam, Çamlıdere, Ayaş ve Haymana'da toplam 12 mahalleye 63-315 mm çapları arasında yaklaşık 40 bin metre tarımsal sulama borusu dağıtıldı.

Destek sayesinde yaklaşık 9 bin dönüm alanın sulanması sağlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal kalkınma hamlelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyleyen Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, şu bilgileri verdi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak üreticileri desteklemeyi sürdüreceğiz. Son dönemde yaşanan kuraklıktan dolayı sulamada ciddi sorunlarımız vardı. Bu konuda sulama kaynaklarından suyun tarlalara ulaştırılması için 12 kırsal mahallemiz ve Gölbaşı'nda kurduğumuz tarım kampüsümüzün sulama alt yapısını iyileştirmek için sulama borularını dağıtmaya başladık. Yaklaşık 40 bin metre boruyu kullanarak 9 bin dönüme yakın alanın sulanmasını sağlamış olacağız."

Nallıhan ilçesi Çulhalar Mahallesi'nde gerçekleşen dağıtıma katılan Tarımsal Sulama Şube Müdürü Tuncay Yiğit, çiftçilerden ve kooperatiflerden gelen talep üzerine harekete geçtiklerinin altını çizerek, "Mahallelerdeki arazilerde küçük debili suların kaybolup gitmesini önlemek amacıyla 6 ilçemizdeki 12 mahallemize tarımsal sulama borusu desteğinde bulunuyoruz, üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı