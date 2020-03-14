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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde korona virüs önlemleri için temizlik personelinin izinleri...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde korona virüs önlemleri için temizlik personelinin izinleri kaldırıldı Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklarla mücadele konusunda teyakkuza geçti.

14.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:10
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde korona virüs önlemleri için temizlik personelinin izinleri...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde korona virüs önlemleri için temizlik personelinin izinleri kaldırıldı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm dünyayı etkisi altına alan salgın hastalıklarla mücadele konusunda teyakkuza geçti.

Kent genelinde toplum sağlığını önceleyen ve salgın hastalıklarla etkin mücadele yürüten Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELPLAS A.Ş. ekiplerinin izinleri geçici bir emre kadar kaldırılırken, Metro duraklarında her gece dezenfeksiyon işlemi yapılması kararlaştırıldı. Sivil Toplum Kuruluşlarının binalarından toplu taşıma araçlarına, kamusal alanlardan duruşma salonlarına kadar birçok noktada çalışan temizlik ekipleri 7/24 mesai yapıyor.

Temizlik ekipleri 7/24 mesaide

Sahada 7/24 üç vardiya usulüyle mesaiye başlayan 205 temizlik personeli, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ortak kullanım alanlarını öncelikli olarak dezenfeksiyon işlemine tabi tutuyor. Temizlik ekipleri; toplu taşıma araçlarından kamu kurum ve kuruluşlarına, rekreasyon alanlarından camilere, sivil toplum kuruluşlarının binalarından spor komplekslerine, kamusal alanlardan duruşma salonlarına kadar birçok noktada gece gündüz çalışıyor. Bir yandan Raylı Sistemler ile EGO otobüslerinde rutin temizlik çalışmasına devam eden Büyükşehir ekiplerinin, salgın hastalık riskine karşı Metro duraklarında da her gece dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması yapması kararlaştırıldı.

Adliye'den spor komplekslerine kadar dezenfeksiyon

Ortak kullanım alanlarında titiz bir temizlik çalışması yaptıklarını ve yeni gelen talepleri de değerlendirerek temizlik programına dahil ettiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu bilgileri verdi:

"Kentin birçok noktasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemimiz ara vermeden devam ediyor. Ankara halkının en yoğun olarak kullandığı Ankara Adliyemizi de bu kapsama alarak tüm katlarda temizlik çalışması yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı olmamızı talimatlandırdı. Gece gündüz elimizden geldiğince biz de bütün bu talepleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Dezenfeksiyon yöntemi olarak insanların olduğu kullanıma açık alanlarda sırt pülverizatörleriyle, insanların olmadığı yerlerde ise motorlu pülverizatörleri kullanıyoruz. Kullandığımız ilaçlar, Sağlık Bakanlığının yayınladığı ilaçlar. Onaylı etken maddeleri içeren ilaçları kullanıyoruz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde korona virüs önlemleri için temizlik personelinin izinleri...

Kaynak: İHA

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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde korona virüs önlemleri için temizlik personelinin izinleri...

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