Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde itfaiye memuru seçmeleri başladı

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen itfaiye memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav süreci başladı. 150 itfaiye memurunun alınacağı sınavlarda 750 aday 10 gün boyunca ter dökecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın liyakat esasına göre 150 yeni itfaiye memuru alımı yapılacağını açıklamasının ardından sınav süreci başladı. Sözlü mülakat ve fiziksel yeterlilik sınavına girmeye hak kazanan 750 aday, 10 gün boyunca ter dökecek.

Adaylar, Ankara İtfaiyesinde kurulan parkurda yarışıyor

İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği ya da Sivil Savunma ve İtfaiyecilik bölümlerinden mezun olan adaylardan sözlü ve uygulamalı sınavlarda başarılı olan 150 itfaiye eri, Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesinde memur olarak istihdam edilecek. İskitler'de Ankara İtfaiyesi yerleşkesinde kurulan parkurda fiziksel yeterlilikleri ölçülen adaylar, itfaiye arazöz aracı kullanma testinin de dahil olduğu uygulamalı sınava ardından da sözlü mülakata tabi tutuluyor. - ANKARA