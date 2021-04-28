Büyükşehir'den ilçe mezarlıklarına bakım
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Büyükşehir'den ilçe mezarlıklarına bakım

Büyükşehir'den ilçe mezarlıklarına bakım
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi merkez ve çevre ilçelerdeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi merkez ve çevre ilçelerdeki mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde bulunan bin 300 mezarlıkta kapsamlı temizlik ve bakım çalışması başlattı. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreçte daha temiz ve sağlıklı bir Başkent için 7/24 esasına göre çalışma yapan ANFA Genel Müdürlüğü ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra merkez ve ilçe mezarlıklarında detaylı temizlik ve bakım çalışması yürütüyor.

Tam 120 personel görev alıyor

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 6'şardan 20 ekip toplamda ise 120 personel mezarlıkları ziyarete hazır hale getirmek için yoğun mesai harcıyor. Şu ana kadar mahalle (köy) ve şehit mezarlıkları dahil 410 mezarlığın temizlik işleri tamamlanırken, ekipler; Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle'deki mezarlıklarda ise bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Mezarlıklarda yabani ot temizliğinden tırpan işlerine, ağaç budamasından ilaçlamaya kadar birçok çalışma aynı anda gerçekleştirilirken, ANFA ekipleri Ramazan Bayramına kadar Akyurt, Bala, Çamlıdere, Elmadağ, Evren, Kalecik ve Nallıhan ile birlikte tüm mezarlıkların temizlik ve bakım işlerini tamamlamayı planlıyor. Tam kapanma süreci nedeniyle mezarlıklar Ramazan Bayramı sonrası ziyarete açılacak. - ANKARA

Büyükşehir'den ilçe mezarlıklarına bakım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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