Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bayramlaşma
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında grupları adına konuşan üyeler, Ankaralıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında grupları adına konuşan üyeler, Ankaralıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Ağustos ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının 5. oturumunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmaması nedeniyle Başkanvekili Fatih Ünal yönetti. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, imar ve plan değişikliklerini içeren 32 madde kabul edildi.
Toplantıda Ünal'ın yanı sıra CHP'li üye Haydar Demir ve AK Parti'li üye Mualla Varol söz alarak Kurban Bayramı'nın huzur ve mutlulukla geçmesi temennisinde bulundu.
Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısının 9 Eylül saat 18.00'de yapılması kararıyla oturum sona erdi.
Toplantı sonunda Meclis üyeleri bayramlaştı.