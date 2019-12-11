Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu yapıldı

11.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:16

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi aralık ayı 3'üncü oturumu, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapıldı.

Toplantıda, imar değişiklikleri, tüketici hakları resim ve karikatür yarışması, tarımsal ürünlerin geliştirilmesine yönelik üreticilerin teşvik edilmesi ve ilçe belediyelerinin ortak olduğu Metropol İmar AŞ'nin sermaye artırımına ilişkin başkanlık yazıları kabul edilerek, ilgili komisyonlara sevk edildi.

Büyükşehir Belediye Meclisi, yarın 18.00'de 4'üncü oturum için toplanacak.

Kaynak: AA