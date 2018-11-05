Ankara Büyükşehir Belediyesi madde bağımlılarının ailelerine Psikolojik Destek Merkezleri kuruyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP'li Meclis Üyesi Mahir Özel yaptığı basın açıklamasında, madde bağımlılarının ailelerine Psikolojik Destek Merkezleri kurulması konusunda 2 yıldır yaptıkları çalışmaların sonuç vermesi ve çalışmalara başlanmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi MHP'li Meclis Üyesi Mahir Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisine Şubat 2017 tarihli verilen önergede şu ifadelere yer verdi

"Ankara merkez ve ilçelerimizde madde bağımlılığı çocuklarımız ve ailelerinin psikolojik destek konusunda eksiklikler görülmektedir. Yalnız tedavi gören çocuklarımız değil, anne ve babaları için de psikolojik destek vermek ve ailece onların hayata tutunmalarını sağlayacak bir merkez kurulması hususundaki önergemizin meclis gündemine alınarak gereğini yapılmasını arz ederim."

Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bu konuda yürüttüğü çalışmalar sonucunda, madde bağımlılarının aileleri için Destek Merkezi oluşturulması konusunda başkanlığın, Ankara Valiliği ile düzenlenen madde bağımlıları toplantılarında önergede belirtilen konuyla ilgili gerekli görüşmeler yapıldığı bilgisinin verildiğini ifade etti.

Ankara bu konuda Türkiye'ye rol model olacaktır

Çalışmaları nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığına teşekkür eden Özel:

"Bu tür ailelere destek merkezlerinin oluşturulması; öncelikle başkentimiz Ankara dan başlayarak tüm Türkiye'ye zor ve sıkıntılı durumdaki madde bağımlıları ailelerine yansıtılması çok ciddi bir konuda çare olacak, önemli bir boşluğu dolduracaktır. Başkent Ankara tüm sosyal, ekonomik, sağlık ve diğer konularda Türkiye'ye öncelikli bu tür pilot uygulamalarla rol model olmaya devam etmelidir. Toplumsal problemler karşısında çözümleri üreten devamında bunu tüm ülkeye yayılmasına vesile olan çalışmaları sürdürmelidir. Bu bizim asli görevimizdir" dedi. - ANKARA