Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'na hazır

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram nedeniyle Ankara Zabıtası gıda denetimlerini artırırken, Başkent 153, Ankara İtfaiyesi ve ASKİ ekipleri de 7/24 mesai yapacak.

Korona virüs tedbirleri kapsamında önlemlerini sıkı tutan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, kurban kesim alanlarında dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları gerçekleştirecek. Hijyen çadırlarının kurulduğu ve temizlik çalışmalarının yapıldığı mezarlıklara EGO ring seferleri düzenleyecek. Yolcu yoğunluğu nedeniyle AŞTİ'de güvenlik ve hijyen önlemleri sıklaştırılırken, Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de kent genelinde bayram öncesinde başladığı ilaçlı temizlik çalışmalarına bayram boyunca devam edecek. Halk Ekmek Satış Mağazaları ile Halk Ekmek Büfeleri ise bayramın 1. günü kapalı olacak.

Başkentliler, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı süresince EGO otobüslerini, ANKARAY ve metroyu 06.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz kullanabilecek. Arife gününden itibaren EGO ayrıca Karşıyaka, Ortaköy, Sincan Cimşit, Balum ve Gölbaşı Mezarlıklarına giden otobüsler için ek seferler koyarken, 08.00-19.00 saatleri arasında ring seferleri de düzenleyecek.

Ankara Zabıtası, AŞTİ başta olmak üzere özellikle gıda satış noktalarında bayram denetimlerini sıklaştırdı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı yerlerin başında gelen Ulus Hali'nde hijyen ve etiket kontrolleri gerçekleştirerek, maske ve sosyal mesafe kuralı konusunda uyarılarda bulundu. Bayram boyunca denetimlerin devam edeceğini ve esnafa maske dağıtımını sürdüreceklerini söyleyen Zabıta Şube Müdürü Yasin Çamkerten, şu bilgileri verdi:

"Bayramlarda en kalabalık olan alışveriş yerlerinden biri olan Ulus Yeni Hali'nde mümkün mertebe alanları kontrol ediyoruz. Yer işgallerine müdahale ediyoruz, maske dağıtıyoruz, açıkta satılan gıda maddelerinin kontrolünü sağlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve hijyenik bir ortamında alışveriş yapması için özen gösteriyoruz. Kapı kontrollerini de sağlayarak içerinin yoğunlaşmasını önlüyoruz. Bayram öncesi de denetimlerimizi sıklaştırdık. Ekiplerimiz saat 20.00'ye kadar görevlerinin başında olacak."

Ulus Hali esnafı da Büyükşehir Belediyesinin denetimleri sayesinde vatandaşların güvenli ve sağlıklı şekilde alışveriş yaptığını belirterek, memnuniyetlerini dile getirdi. Esnaflardan Bülent Başpınar, "Esnaf olarak elimizden geldiğince uyarılara uymaya çalışıyoruz. Bu süreci de belediyemizle beraber birlikte atlatacağız inşallah" derken, esnaf Mashar Yeğen, "Başkanımızı takdir ediyoruz. Göreve geldikten sonra çevre de, çehre de çok değişmeye başladı. Zabıta ekipleri de her gün sabah öğlen denetime geliyor. Teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Mezarlıklarda hijyen çadırları kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı için Başkent'teki mezarlıklarda bu sene hijyen önlemlerini artırdı. Mezarlıklar Daire Başkanlığı mezarlık girişlerine hijyen çadırları da kurdu. Arife gününden itibaren mezarlıklarda kurulan çadırları kullanan vatandaşlardan Fethi Can Koru, "10 yıldır mezarlığa annemi ziyarete geliyorum. Daha önce hiç böyle bir hizmet görmedim. Mansur Başkanımıza çok teşekkür ederim" derken, Oğuz Kaşıkçı adlı vatandaş, "Mezarlığa yakınlarımızı ziyarete geldim. Burada kolonya ikram ettiler, su verdiler. Ben çok memnun kaldım. Her şey dört dörtlüktü. Bu hizmet için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların mezar ziyaretlerini daha huzurlu ve temiz bir ortamda yapabilmeleri için genel temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, kurulan hijyen çadırlarında vatandaşlara 08.00-20.00 saatleri arasında kolonya, maske ve su dağıtımı gerçekleştirecek. EGO Genel Müdürlüğü vatandaşların güven içinde mezarlık ziyaretini gerçekleştirebilmesi için Karşıyaka Mezarlığı/na 4 adet, Sincan Cimşit Mezarlığı'na 2 adet ve Ortaköy Mezarlığı'na 1 adet olmak üzere toplam 7 adet ücretsiz solo otobüs hizmeti sağlayacak.

Kurban satış ve kesim alanlarında ilaçlama ve temizlik

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, Başkentlilerin sağlıklı ve temiz ortamda kurban satışı ve kesimi yapmaları için Başkent genelinde bulunan kurban satış alanlarında ilaçlama çalışması yaptı. Kurban kesim alanlarında karasinek, sivrisinek ve tüm zararlı haşerelere karşı dezenfekte çalışmaları yapmayı sürdüren ekipler, Kurban Bayramı süresince 26 mobil, 15 araç üstü atomizer ve 220 personelle 7/24 görev başında olacak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri de bayram sürecince vatandaşların yoğun olarak kullandığı rekreasyon alanlarında sulama, bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürecek.

Kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması

Bayram öncesi yolcu yoğunlunun yaşandığı AŞTİ'de temizlik çalışmaları gerçekleştiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri merkez ve çevre ilçelerde de bayram öncesi temizlik çalışmalarını tamamladı. Yaya alt ve üst geçitlerindeki asansörlerin temizliğini yapan Kent Estetiği Daire Başkanlığı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi olduğu gibi bayram boyunca da Ankara genelinde ana arterler, bulvarlar, meydanlar, caddeler ve ortak alanlarda modern temizlik araçları ve mobil ekipler ile temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon hizmetlerini sürdürecek.

ASKİ Bölge Müdürlükleri açık olacak

ASKİ Genel Müdürlüğü, 24 saat aralıksız görev yaparak 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Başkentlilerin acil ihtiyaçlarını karşılayacak. 1. 2. ve 3. Bölge Su Kanal ve İşletme Daire Başkanlığı 945 personel 667 araç, Tesisler Daire Başkanlığı 319 personel 37 araç, Baraj İşletme ve Makine İkmal Daire Başkanlığı 13 personel 4 araç, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı 277 personel 53 araç, Çevre Koruma ve Su Havzaları Daire Başkanlığı 7 personel 4 araç ile nöbet tutacak. Vatandaşlar kartlı sayaç yükleme işlemlerini ASKİ hizmet noktalarındaki SUMATİK ve KİOSKLAR aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

ASKİ Abone İşleri Daire Başkanlığı, kartlı sayaç arıza, bakım ve onarım hizmetleri için 15 personel ve 15 araç görevlendirirken, kartlı sayaç bakım-onarım hizmeti veren yükleniciye ait çağrı merkezinde ise bayram süresince 10 personel görev yapacak. Mekanik sayaç arıza, bakım ve onarım hizmetlerinde arife günü tam kadro, bayramın 1. günü 20 ekip, bayramın diğer günlerinde 4 ekip, Polatlı ve Şereflikoçhisar'da ise birer ekip olmak üzere toplam 6 ekip sahada çalışacak.

Abone İşleri Daire Başkanlığı ve atölye binasında, kartlı sayaç ve manyetik kartların değişimi, yenilenmesi ve yükleme hizmetleri ile atölyedeki sayaç rapor basma, rapor veri girişi ve çağrı merkezi servislerindeki hizmetler arife günü ve bayram boyunca 08.00-17.00 saatleri arasında aksamadan devam edecek. Kaçak Su Şube Müdürlüğü ise gelen ihbarların değerlendirilmesi, kontrolünün yapılması ve periyodik olarak yürütülen iş ve işlemlerin devamlılığını sağlamak için çalışmalarını sürdürecek.

Ankara İtfaiyesi'nden vatandaşlara bayram uyarısı

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da Kurban Bayramı süresince 7/24 mesaisini sürdürecek. Ankara İtfaiyesi yetkilileri, bayram tatilini evlerinden uzakta geçirecek olan vatandaşlara ev ve iş yerlerindeki elektrik şalterlerini, su ve doğalgaz vanalarını önceden kapatmaları uyarısında bulundu.

Başkent 153 hattı 7/24 mesaide

Pandemi sürecinde oluşturulan Kriz Masası ile birlikte 7/24 çalışmalarını sürdüren Başkent 153, Kurban Bayramı'nda da vardiya usulü 7/24 çalışmaya devam edecek. Başkent 153 ekipleri vatandaşlar gelen her türlü şikayet, öneri ve talebi ilgili birimlere ileterek çözümlenmesi için yardımcı olacak.

AŞTİ'de güvenlik önlemleri alındı

Yolcu trafiğinin yaşanacağı noktaların başında gelen Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminalinde taksi duraklarına BUGSAŞ Yönetimi tarafından maske ve hijyen desteği sağlanırken, güvenlik önlemleri de artırıldı. Gingerlar AŞTİ'de mobil olarak güvenliği sağlarken, Emniyet güçleri ile iş birliği yapacak olan BUGSAŞ güvenlik personeli de giriş ve çıkış noktalarında kontrolleri sağlayacak. Halk sağlığı için yoğun temizlik çalışmalarının yürütüldüğü AŞTİ günlük olarak dezenfekte edilirken, ateş ölçerlerle içeri alınan vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımına ise devam edilecek.

Halk Ekmek satış mağazaları, Başkent Market ve ekmek büfeleri bayramın 1. günü kapalı

Vatandaşların sağlığı için hijyen kurallarından taviz vermeyen Halk Ekmek Genel Müdürlüğü, ekmek üretim aşamasından satış aşamasına kadar hijyen önlemlerini titizlikle yürütüyor. Kurban Bayramı'nda çalışma takvimini belirleyen Halk Ekmek Fabrikası, arife günü iki vardiya ile üretimine devam edecek. Ankara'daki 7 satış mağazası, 430 Halk Ekmek Büfesi ve Başkent Market arife günü hizmet vermeyi sürdürecek. Bayramın 1. günü Halk Ekmek Büfeleri ile birlikte Halk Ekmek Gimat Fabrikası ve satış mağazaları kapalı olacak. Bayramın 2. ve 3. günü Halk Ekmek üretime devam edecek ancak sadece Gimat Fabrika Satış Mağazası, Batıkent Atlantis Satış Mağazası ve Etimesgut'taki Başkent Market 09.00-20.00 saatleri arasında açık olacak. Halk Ekmek Büfesi sahiplerinin talepleri doğrultusunda bayramın 4. günü ise Halk Ekmek Büfeleri ekmek satışı yapacak. Halk Ekmek Fabrikası Kurban Bayramı'nda da yerli üretici birliklerinin ve kadın kooperatiflerinin ürettiği baklavadan böreğe, etten doğal ürünlere kadar birçok ürünü uygun fiyat politikasıyla Başkentlilerle buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: İHA