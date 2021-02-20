Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde açıktan akan atık suları kapalı sisteme alacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, önceden köy statüsünde olan 210 kırsal mahallede açıktan akan atık suları kapalı sisteme alacak.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, kırsal mahallelerdeki atık suların kapalı sisteme alınması için ocak ayında 4 ihale düzenledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 17 ilçedeki 125 noktada açıktan akan atık suların kapalı sisteme dahil edilmesiyle mahalle sakinlerinin rahat bir nefes alacağını belirtti.

Etimesgut, Sincan ve Ayaş ilçelerindeki kırsal mahalleler için 4 Ocak'ta ihaleye çıkıldığını hatırlatan Öztürk, 78 firmanın teklif sunduğu ihale kapsamında ilçelere yaklaşık 57 bin 40 metre atık su hattı döşeneceğini bildirdi.

Öztürk, Kahramankazan, Yenimahalle, Kızılcahamam, Çamlıdere ve Güdül ilçelerindeki kırsal mahallelere 59 bin 170, Çankaya, Gölbaşı, Elmadağ, Altındağ ve Mamak ilçelerindeki kırsal mahallelere de yaklaşık 52 bin metre atık su hattı yapılacağını aktararak, şunları kaydetti:

"Son olarak 14 Ocak 2021'de Bala, Şereflikoçhisar, Haymana ve Polatlı ilçeleri için ihale düzenledik. Bu ihale kapsamında yaklaşık 47 bin metre atık su hattı döşemeyi planlıyoruz. İlçelere ayrıca 56 foseptik inşa edilecek. Bu yıl 17 ilçedeki 125 kırsal noktada çalışacağız. Böylece geçtiğimiz yıl atık suları kapalı sisteme alınan 85 kırsal mahalle ile birlikte yıl sonuna kadar 210 kırsal mahallede kanalizasyon sorununu çözmüş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin