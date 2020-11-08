Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanmaya devam ediyor
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Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanmaya devam ediyor

08.11.2020 10:22 | Son Güncelleme: 08.11.2020 10:27
Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanmaya devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri, "şeffaf belediyecilik" anlayışıyla canlı yayınlanmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen mal ve hizmet alım ihaleleri, "şeffaf belediyecilik" anlayışıyla canlı yayınlanmaya devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın şeffaf yönetim ilkesiyle başlattığı canlı yayınlanan mal ve hizmet alım ihaleleri, ilk günden itibaren hem vatandaşlar hem de firmalar tarafından ilgiyle izleniyor. Pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle hijyen önlemleri alınarak gerçekleştirilen ihalelerde katılan firmalara dezenfektan, maske ve eldiven dağıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafe kurallarına uyarak ekim ayı içinde 64 ihaleyi Youtube kanalı, ABB TV ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınladı. Halk sağlığını korumak amacıyla önlemlerini artıran Büyükşehir Belediyesi, hizmet ve mal alım ihalelerinde önceliği acil yapılması gereken altyapı çalışmalarına verirken, Başkent'in ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyor. Ekim ayında aralarında Mamak-Gölbaşı arası içme suyu ana isale hattı yapım işi ile lüks araçların satışının da yer aldığı 64 ihale gerçekleştirildi. Yayınlarla birlikte rekabetin ve kırım oranlarının artırılarak Büyükşehir Belediyesinin tasarruf etmesi de sağlanıyor. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanmaya devam ediyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi ihaleleri canlı yayınlanmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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