Ankara Büyükşehir Belediyesi "Gürültü Eylem Planı" çerçevesinde anket düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi "Gürültü Eylem Planı" çerçevesinde anket düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'Gürültü Eylem Planı' çerçevesinde anket düzenledi
Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel - Haberler | Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesince, gürültü azaltım senaryolarının geliştirilmesi için anket düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, gürültü azaltım senaryolarının geliştirilmesi için anket düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında 2019'da imzalanan "Ankara Gürültü Eylem Planı" çerçevesinde anket düzenlendi.

"ankara.bel.tr" adresinden, başkentlilerin katılabileceği anketle gürültü eylem planı raporu hazırlanıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak.

Stratejik Gürültü Haritası dikkate alınarak iki yıl boyunca sağlığı ve yaşam kalitesini etkileyen gürültünün kontrolü ve azaltılması için karayolu, demiryolu ve endüstri kaynakları üzerinde detaylı araştırma yapıldı.

"Kent sakinlerimizin görüşleri çok önemli"

Anketin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu :

"Stratejik gürültü haritaları ve hazırlanan yerleşim alanları için hazırlıklar başlatılmıştı. Gerçekleştirilen tüm değerlendirmeler sonucunda gürültü yönetimine aday alanlar içerisinden gürültü yönetim alanları tespit edildi. Belirlenen gürültü yönetim alanları için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirildi. Kent sakinlerimizin görüş ve düşünceleri bizim için çok önemli. Bu nedenle anket hazırladık. Başkentte olası gürültü maruziyetlerine karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda 'ankara.bel.tr' adresinde hazırlanan ankete Ankaralıların katılımları yol gösterici olacaktır. Anket çalışmasıyla elde edilen görüşler, eylem planı çalışmalarımıza dahil edilecek ve çalışmalar tamamlanmış olacaktır."

Ankete, 12 Eylül 2021'e kadar katılım sağlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Hulusi Akar Sultan Alparslan
Magazin Derya Baykal Gülben Ergen Metin Çekmez Mahsun Kırmızıgül
Spor Ali Koç Cristiano Ali Öztürk Fatih Terim Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara Büyükşehir Belediyesi "Gürültü Eylem Planı" çerçevesinde anket düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 11:28:46. #1.15#

title