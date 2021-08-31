Ankara Büyükşehir Belediyesi "Gürültü Eylem Planı" çerçevesinde anket düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesince, gürültü azaltım senaryolarının geliştirilmesi için anket düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, gürültü azaltım senaryolarının geliştirilmesi için anket düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi arasında 2019'da imzalanan "Ankara Gürültü Eylem Planı" çerçevesinde anket düzenlendi.

"ankara.bel.tr" adresinden, başkentlilerin katılabileceği anketle gürültü eylem planı raporu hazırlanıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulacak.

Stratejik Gürültü Haritası dikkate alınarak iki yıl boyunca sağlığı ve yaşam kalitesini etkileyen gürültünün kontrolü ve azaltılması için karayolu, demiryolu ve endüstri kaynakları üzerinde detaylı araştırma yapıldı.

"Kent sakinlerimizin görüşleri çok önemli"

Anketin önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, şu açıklamalarda bulundu :

"Stratejik gürültü haritaları ve hazırlanan yerleşim alanları için hazırlıklar başlatılmıştı. Gerçekleştirilen tüm değerlendirmeler sonucunda gürültü yönetimine aday alanlar içerisinden gürültü yönetim alanları tespit edildi. Belirlenen gürültü yönetim alanları için kaynak bazlı alternatif azaltım senaryoları geliştirildi. Kent sakinlerimizin görüş ve düşünceleri bizim için çok önemli. Bu nedenle anket hazırladık. Başkentte olası gürültü maruziyetlerine karşı alınabilecek önlemler doğrultusunda 'ankara.bel.tr' adresinde hazırlanan ankete Ankaralıların katılımları yol gösterici olacaktır. Anket çalışmasıyla elde edilen görüşler, eylem planı çalışmalarımıza dahil edilecek ve çalışmalar tamamlanmış olacaktır."

Ankete, 12 Eylül 2021'e kadar katılım sağlanabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adil Bedirhan Yücel