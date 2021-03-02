Ankara Büyükşehir Belediyesi "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamındaki 33 konutu satacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamındaki 33 konutu satacak

02.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:25
Ankara Büyükşehir Belediyesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında yer alan 33 konutu ihaleyle satışa çıkaracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında yer alan 33 konutu ihaleyle satışa çıkaracak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çankaya İlçesi İlkbahar Mahallesi'ndeki Sinpaş Altınoran "Güneypark Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi" kapsamında yer alan 33 konut, Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı tarafından 4 Mart Perşembe günü kapalı teklif usulü ile satışa sunulacak.

Ev sahibi olmak isteyenlere, 2+1, 3+1 ile 4+1 oda ve salon seçeneğiyle krediye uygun ve peşin olarak satışa sunulacak ihalede, en düşük konutun fiyatı 394 bin lira olarak belirlendi.

Konutların büyüklükleri, 100 ve 210 metrekare arasında farklılık gösterecek.

Konut ihaleleri, kapalı zarf usulüyle 4 Mart Perşembe günü "Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 B Blok 1.Kat Yenimahalle/Ankara" adresinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak.

İhale şartnamesini ve diğer eklerini almak isteyenlerin en geç 3 Mart Çarşamba saat 16.00'ya kadar Emlak ve İstimlak Dairesine başvurması, teklif mektuplarını ise en geç 4 Mart Perşembe 12.00'ye kadar Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına elden ya da iadeli taahhütlü olarak teslim etmesi gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

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